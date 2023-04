PM morto em tentativa de assalto na Zona Oeste do Rio é enterrado

Familiares e colegas de farda de militar Marconi Rufino da Silva Junior compareceram à cerimônia

O corpo do policial militar Marconi Rufino da Silva Junior, de 51 anos, foi enterrado nesta sexta-feira (14), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O sargento estava de folga quando foi executado a tiros em uma tentativa de assalto, na tarde da última quarta-feira (12), na Rua General Dionísio, altura do número 59, no Humaitá, Zona Sul.

Familiares, amigos e colegas de farda compareceram à cerimônia de despedida. Mais de cem pessoas estiveram presentes no velório e no enterro. Marconi era lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado.

No dia do crime, uma câmera de segurança de um prédio próximo ao local flagrou a ação dos bandidos. O policial estava a bordo de uma moto e levou uma fechada de mais dois motociclistas na Rua Visconde de Silva. Um terceiro, que vinha mais atrás, anunciou o assalto. Marconi então desceu da moto e correu, mas caiu. Um dos assaltantes foi até ele e brigou pela chave da moto. Quando os criminosos se afastaram, houve troca de tiros. O agente tentou escapar pela Rua General Dionísio, mas é alcançado por um dos criminosos e atingido.