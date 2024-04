PM morto pela milícia será enterrado nesta sexta-feira

O policial militar Harlei de Paiva deixa mulher e dois filhos

O policial militar Harlei Medeiros de Paiva, de 41 anos, morto durante confronto com milicianos em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, será sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na Zona Oeste.

De acordo com informações da corporação, na tarde da última quarta-feira (17), o

sargento participava de uma ação da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar

(DPJM) na localidade da Reta da Base, contra paramilitares que atuam na região.

Os PMs estavam na Rua do Império quando entraram em confronto com criminosos.

Dois carros ficaram com diversas marcas de tiros. Os criminosos conseguiram fugir

e ninguém foi preso.

Harlei foi atingido por pelo menos um disparo, chegou a ser encaminhado ao

Hospital Municipal Pedro II, ainda em Santa Cruz, mas não resistiu. Ele deixa mulher e dois filhos.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz), que iniciou a investigação e

encaminhou o inquérito para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).