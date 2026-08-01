PM pega principal fornecedor de delivery de drogas no Centro do Rio

Drogas em sacolas, notas de dinheiro e placa da Polícia Militar foram apreendidas

Policiais militares do 5º BPM (Centro) prenderam, na noite da última quinta-feira (30), na Rua do Acre, no Centro do Rio, o principal fornecedor de um serviço de “disque-drogas” que atendia a região e a Zona Sul.

O suspeito, identificado como Carlos Arthur, era monitorado pelo serviço de inteligência da unidade. Segundo as investigações, ele era morador da comunidade Santo Amaro, no Catete, e comandava um esquema de comercialização de entorpecentes com entrega em domicílio.

A operação foi deflagrada após um levantamento de informações sobre o delivery de drogas. Agentes acompanharam Carlos Arthur no momento em que ele saía para realizar uma entrega. Ele foi seguido até o Centro da cidade.

A abordagem aconteceu quando o suspeito retirava o material de sua moto. Com ele, foi encontrada uma quantidade de drogas avaliada em R$ 1 mil. O material apreendido e o acusado foram levados para a 4ª DP, onde o caso foi registrado.