PM prende assaltante com réplica de pistola após tentativa de roubo em Belford Roxo

Um assaltante foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) após uma tentativa de assalto frustrada, em Belford Roxo. Na ação, o criminoso tentou fugir e apontou uma arma de fogo para os policiais militares, mas foi baleado e preso. Com ele, os agentes apreenderam uma réplica de pistola, uma motocicleta (Honda PCX 150) e um aparelho de telefone celular.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e depois atendido no Hospital Municipal de Belford Roxo, sendo conduzido na sequência preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo). Um comparsa que estava na tentativa de assalto conseguiu fugir.