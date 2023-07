PM prende chefe do Morro do Dezoito em operação

Equipes encontraram uma pistola, drogas e um carro roubado junto com Léo do 18

Uma das lideranças do tráfico de drogas do Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, foi preso neta nontem (3) pela Polícia Militar. Equipes do 3º BPM (Méier) com apoio do 1° Comando de Polícia de Área (1° CPA) realizam, desde o início da manhã de segunda-feira (3), uma operação na comunidade, para reprimir a movimentação de criminosos, coibir roubos de cargas e veículos e garantir o acesso das concessionárias de serviços público ao local.

De acordo com a PM, os agentes localizaram e prenderam o criminoso Laudivan José dos Santos, conhecido como Léo do 18, apontado como um dos chefes do tráfico do Morro do Dezoito. Com ele, foram apreendidos uma pistola Glock, drogas e um carro roubado, do modelo Jeep Compass. No início da ação, suspeitos atiraram contra os policiais, mas não há relatos de feridos, até o momento. A operação está em andamento.