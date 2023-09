PM prende cinco suspeitos em ação de retirada de barricada em Caxias

O combate ao tráfico de drogas segue intenso na Baixada Fluminense. Em Duque

de Caxias, uma ação realizada por policiais do 3º Comando de Área (CPA) e do 21º

BPM (São João de Meriti), na tarde desta sexta-feira (29), para a retirada de barricadas resultou na prisão de quatro suspeitos.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante o trabalho de desobstrução

das ruas os agentes se depararam com um veículo Fiat Punto com cinco homens

portando fuzis.

Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado. Em seu poder foi arrecadado

um fuzil calibre 556 mm, e no interior do veículo farto material entorpecente. O ferido foi socorrido para a UPA do Jardim Íris.

Os policiais apuram a informação de que o suspeito baleado seria o líder do tráfico

local.