PM prende ‘Diamante’ do tráfico na Baixada Fluminense

Criminoso também é suspeito da morte de uma criança de apenas 8 anos, com um tiro na cabeça durante arrastão em 2017

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam o traficante Washington

Targino Pereira, de 27 anos, conhecido como “Diamante”, na última terça-feira (30)

na Rua Carlos Zingmand, no Jardim Redentor, em Belford Roxo, na Baixada

Fluminense.

Segundo as investigações, ele é apontado como gerente do tráfico de drogas nas

localidades conhecidas como Barro 3 e Jerusa, em Duque de Caxias, também na

Baixada.

Informações recebidas pelo Disque Denúncia levaram os agentes até a

Comunidade da Guacha, no Complexo de Santa Tereza, onde o bandido e um

comparsa foram capturados. Rogério Camilo, o ‘Radical’, 33, atuaria como

segurança do traficante. Com a dupla, os agentes apreenderam dois fuzis calibre

7.62, 46 munições, uma granada e um rádio comunicador. No endereço citado na

denúncia, havia ainda outros quatro traficantes, que conseguiram fugir em direção

a uma área de mata.

Duplo mandado de prisão

O traficante está envolvido na morte do menino Renan dos Santos Macedo, de 8

anos de idade, em setembro de 2017. O garoto foi baleado na cabeça quando o pai

tentou fugir de um arrastão em Duque de Caxias. Renan foi atingido quando seu pai

tentava dar marcha ré no carro. Contra “Diamante” e “Radical” constavam um

mandado de prisão pelo crime de homicídio e de roubo majorado, respectivamente.

Os dois presos foram levados à 54ª DP (Belford Roxo), onde foram cumpridos os

mandados de prisão e, posteriormente, foram levados a uma unidade prisional da

Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), onde ficarão acautelados à

disposição da Justiça.