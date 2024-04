PM prende dois suspeitos com revólver e recupera carro em em Belford Roxo

Dois suspeitos armados com um revólver, foram presos em um veículo por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quinta-feira (4), na Rua General Miller, no bairro Miguel Couto, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes receberam informações sobre um veículo suspeito trafegando de forma suspeita no centro do município. Ao realizarem um cerco tático, os policiais militares localizaram o carro, em Miguel Couto. Na abordagem, os dois suspeitos foram presos com um revólver e o carro foi recuperado. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.