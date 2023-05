PM prende ex acusado de torturar mulher até a morte com facadas

Manoel Messias Trigueiro da Silva, conhecido como Pará, acusado de matar sua

ex-mulher na noite do último sábado (27), em Maricá, na Região Metropolitana do

Rio, foi capturado nesta segunda-feira (29) por policiais militares.

De acordo com a PM, os agentes do Centro Integrado de Operações de Segurança

Pública (CIOSP) de Maricá, foram notificados sobre o roubo de um carro no

município de Itaboraí, também na Região Metropolitana, e iniciaram um

monitoramento.

Quando o veículo entrou na cidade, foi imediatamente rastreado e os policiais da

Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) foram acionados. Os militares montaram um

cerco tático e conseguiram identificar o carro no bairro do Boqueirão.

Ao perceber a presença da viatura, o suspeito atirou contra os policiais, que

revidaram e iniciaram um confronto. O homem acabou preso com uma pistola,

munições, e o carro roubado, um Chevrolet Celta.

Ainda segundo informações, Manoel teria voltado ao município de Maricá para

assassinar o atual companheiro de Daniela Rosa do Amparo, 28, sua ex-mulher. O

criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Maricá (82ª DP).

Daniela foi assassinada a facadas na Comunidade do Cantinho, na região central

de Maricá. Após matá-la, o suspeito ainda tentou sumir com o corpo da vítima, mas

acabou impedido por traficantes da região.

Logo após, o corpo de Daniela foi colocado dentro de um carro e deixado por dois

homens dentro das dependências do Hospital Conde Modesto Leal, onde foi

encontrado por profissionais da saúde já sem vida.