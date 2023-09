PM prende jovem com duas pistolas na Rodoviária do Rio

Os militares encontraram duas pistolas dentro da bagagem da jovem

Policiais do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) prenderam, na noite da última

segunda-feira (18), uma mulher com duas pistolas dentro da bagagem, na

Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o destino das armas seria o município de Juiz

de Fora, em Minas Gerais.

Por volta das 20h50, os militares decidiram abordar a Allana Silva, de 22 anos, pois,

segundo a PM, a jovem estava tentando se esconder da equipe policial. Os agentes

da BPTur revistaram a bagagem da mulher e encontraram, além das armas, dois

carregadores.

Allana confessou que recebeu as pistolas em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e disse que seu destino era o município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Pelo transporte, ainda segundo a confissão, a jovem receberia R$ 5 mil.

Allana Cristina do Nascimento Silva foi encaminhada para a 4ª DP (Centro), onde

ficará à disposição da Justiça.

Frascos de lança-perfume

No último sábado (16), duas mulheres foram presas com 266 frascos de lança-

perfume na Rodoviária do Rio. Segundo a PM, a equipe do BPTur, durante

patrulhamento na Plataforma Central, decidiu abordar as suspeitas, que carregavam

malas e bolsas pesadas.

Durante a abordagem, as mulheres também confessaram que pegaram o material no Complexo da Maré, na Zona Norte. De acordo com a confissão, os frascos seriam

levados para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e elas ganhariam R$ 1 mil pelo

transporte.