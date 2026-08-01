PM prende ladrão e recupera carga de cerveja avaliada em R$ 147 mil na Zona Norte do Rio

Os policiais localizaram o veículo no trecho de Bonsucesso

Policiais do 22º BPM (Maré) recuperaram nesta sexta-feira (31) uma carreta carregada com cerveja avaliada em R$ 147 mil na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Um homem foi preso em flagrante durante a abordagem.

Segundo a Polícia Militar, equipes patrulhavam ruas perto do Hospital de Bonsucesso quando localizaram o veículo e abordaram o assaltante. Dentro da cabine da carreta, os agentes encontraram o preso com uma pistola falsa.

Ainda de acordo com a corporação, a carga de cerveja estava intacta. O homem foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência foi registrada. Ele responderá por roubo.