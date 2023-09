PM prende mais um suspeito de tentar matar baixista do Ultraje a Rigor na Costa Verde Fluminense

Suspeito foi preso na Ilha das Cobras, em Paraty

O segundo suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi preso nesta sexta-feira (15) pela Polícia Militar. Ele foi encontrado na Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde do Rio, mesma região em que o músico foi baleado.

De acordo com a corporação, no momento da prisão, os agentes ainda apreenderam uma arma de fogo, carregadores de pistola, munições, rádio transmissor, balanças de precisão, pedras de crack e material para endolação de drogas.

O caso foi encaminhado à 167ª DP (Paraty), que investiga o crime. O delegado titular da unidade, Marcelo Russo, diz que há fortes indícios de que o suspeito de 19 anos, esteja envolvido nesse crime.

“Nós estamos, através de depoimentos testemunhais, perícia técnica e outras fontes de inteligência, no caminho certo na identificação e prisão de mais um elemento envolvido no crime.”

Russo ainda explicou que a Polícia Civil vai realizar um confronto balístico da pistola recolhida com o suspeito. A arma é compatível com o estojo e o projétil utilizados no dia da tentativa de homicídio.