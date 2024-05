PM prende quatro por roubos em série em Belford Roxo

Os policiais apresentaram o material apreendido na 54ª DP/Divulgação/39º BPM

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam quatro bandidos na madrugada do último domingo (12), na Avenida General José Muller, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. O bando estava praticando roubos no bairro Heliópolis.

Com eles, os PMs apreenderam uma pistola; um carregador com 10 munições; uma touca ninja; mochila; e três motocicletas roubadas.

Na ação, os policiais militares foram alertados por moradores sobre criminosos que estavam roubando no bairro. Os agentes iniciaram buscas, e detiveram os quatro homens, sendo que dois deles acabaram reconhecidos por uma das vítimas dos roubos.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).