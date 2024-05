Os PMs apreenderam armas e grande quantidade de drogas

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, na tarde da última

segunda-feira (6), ete traficantes com grande quantidade de drogas, durante

operação no Complexo do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Os agentes apreenderam ainda quatro pistolas e radiotransmissores. A ocorrência

policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).