PM prende traficantes em comunidade de Belford Roxo

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (17), em Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio, quatro criminosos no Morro do Castelar, portando grande quantidade de drogas.

Um deles é Jonathan dos Santos de Paula, de 26 anos, que já tinha mandado de prisão por envolvimento no caso dos três meninos mortos na comunidade do Castelar.

Segundo a PM, Jonathan de Paula participou da tortura de um morador do Castelar, acusado injustamente pela morte dos meninos.

Os traficantes obrigaram a vítima a confessar que foi o responsável pelo sumiço dos meninos. De acordo com as investigações, tudo não passava de uma estratégia dos traficantes pra encobrir os verdadeiros responsáveis pelo desaparecimento das crianças.

Alexandre da Silva, de 10 anos, Lucas Matheus da Silva, de 8 anos, e Fernando Henrique Soares, de 11, desapareceram em dezembro de 2020, e não tiveram seus corpos encontrados.

Eles foram mortos após um dos garotos furtar um passarinho que pertencia a um traficante da comunidade.

De acordo com investigações, Jonathan de Paula participou da tortura de um morador do Morro do Castelar, e foi obrigado pelos traficantes a confessar que foi o responsável pelo sumiço dos três meninos, mas, ainda segundo a PM, foi uma estratégia para encobrir os verdadeiros responsáveis pelo desaparecimento.

Outros dez acusados pelo crime já foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça.