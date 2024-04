PM prende três em ponto de tráfico controlado pelo CV em Paracambi

As drogas e arma foram apreendidos pelos policiais

Três suspeitos de envolvimento com o Comando Vermelho (CV) foram presos em

um ponto de venda de drogas controlado pela facção criminosa em Paracambi, na

Baixada Fluminense, na quarta-feira da semana passada (10). Com eles os policiais

do 24º BPM (Queimados) apreenderam arma e drogas.

De acordo com o comando do batalhão, a guarnição do Setor Eco e Patamo

(Patrulhamento Tático Móvel), da 2ª Cia, realizavam patrulhamento na localidade

conhecida como Ladeira do Grego, próximo a comunidade do Sabugo, quando

surpreendeu o trio com um revólver calibre 38mm, com munições, e farta quantidade de drogas.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a 51ª Delegacia de

Polícia (Paracambi), onde a ocorrência foi registrada.

Por Antonio Carlos, Hora H