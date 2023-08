PM promete instalar câmeras corporais em unidades de elite até o fim do ano

Prazo dado pelo STF para a colocação de equipamento já se esgotou

Após polêmicas e resistência do governo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que que até o fim de 2023 todas suas unidades, inclusive as subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE), como o Batalhão de Operações Policiais

Especiais (Bope), terão câmeras nas fardas dos agentes.

A previsão foi confirmada diante de relatos de que o equipamento não era utilizado

pelas tropas de elite da PM e da Polícia Civil que participaram da operação da

semana passada que deixou dez mortos no Complexo da Penha.

A ação ocorreu um ano depois de esgotado o prazo dado pelo Supremo Tribunal

Federal (STF) para a instalação das câmeras tanto nos uniformes quanto nas

viaturas das polícias fluminenses.

Quanto às forças especiais, o estado havia recorrido da determinação e, no começo

do ano, o governador Cláudio Castro chegou a dizer que iria “até a última instância”

contra a medida, com argumentos como o risco à vida dos policiais. No último mês

de junho, porém, o ministro Edson Fachin, do STF, manteve a decisão, mesmo para

equipes da polícia especializada, como o Bope e a Coordenadoria de Recursos

Especiais (Core), da Polícia Civil. O que levou o estado a editar, em julho, um

decreto para cumprir o estipulado.