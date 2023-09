PM recupera bicicletas furtadas, avaliadas em R$ 40 mil no Rio

As bicicletas seriam desmanchadas em Copacabana

Agentes do 19° BPM (Copacabana) recuperaram no sábado (23) seis bicicletas

avaliadas em R$ 40 mil que haviam sido furtadas. Os PMs foram acionados pelo

proprietário de uma delas, que estava com um rastreador.

O GPS do veículo indicava uma loja de bicicletas que fica dentro de uma galeria na

Rua Tonelero, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Quando os agentes chegaram no

local, encontraram um homem, que seria funcionário da loja, tentando desmontar a

bicicleta que estava sendo rastreada.

Questionado pelos agentes, o proprietário da loja, identificado como Alanderson

Silva do Ramo, não sabia explicar a procedência das bicicletas e nem apresentou

qualquer comprovante de compra.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 12° DP (Copacabana), que

investiga o caso.