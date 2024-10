PM recupera carro roubado após denúncia de arrastão no subúrbio

A Polícia Militar recuperou um carro roubado, na manhã desta segunda-feira (30), na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, após denúncia de arrastão na região.

No local, agentes do 41ºBPM (Irajá) localizaram um carro aberto e em seu interior uma pistola calibre 40, três carregadores com 36 munições e um telefone celular, além de uma blusa de uniforme da Polícia Penal.

De acordo com testemunhas, o arrastão teve início pouco depois da estação Vicente de Carvalho, no sentido Inhaúma.

A ocorrência foi registrada na 40ª DP (Honório Gurgel).