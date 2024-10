PM recupera três veículos roubados e prende dupla em perseguição na Via Light, em Nova Iguaçu

Numa ação que teve tiros e perseguição, policiais militares do 20° BPM (Mesquita), em conjunto com o Programa de Integração na Segurança (PROEIS) Nova Iguaçu, recuperaram três veículos e prenderam dois suspeitos, nesta terça-feira (1º), durante uma perseguição na Via Light, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ação, uma pistola foi apreendida.

De acordo com informações, Os agentes foram alertadas sobre um grupo armado efetuando roubos de veículos na região. Os policiais avistaram o veículo T-Cross, na Rua Apinagés, no Jardim Iguaçu, e iniciaram a tentativa de interceptação. Conduto, os criminosos iniciaram fuga, atirando contra os militares, que revidaram. Em seguida, os suspeitos desembarcaram e roubram outros dois veículos, um Honda City e um Hyundai Creta. A equipe conseguiu deter um suspeito e apreender o veículo T-Cross.

Uma nova perseguição foi iniciada a outro veículo. Próximo à cabina da Via Light, uma equipe do PROEIS visualizou o veículo Hyundai Creta, que foi roubado durante a fuga da primeira interceptação policial. Novamente os criminosos iniciaram confronto armado, onde o segundo suspeito foidetido enquanto tentava roubar um Sandero. Com ele foi apreendida uma pistola.

A PM informou que os suspeitos disseram que levariam os automóveis roubados para o Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Além dos três carros recuperados, foram apreendidos uma pistola, 15 munições e dois aparelhos celulares.

Roubo de carro no Rancho Novo

Em outro ponto de Nova Iguaçu, criminosos armados voltaram a agir. Por volta das 15h40, bandidos interceptaram veículos em meio ao trânsito movimentado da Rua Alexander Correa da Gama, no bairro Rancho Novo. Com armas apontadas paras as vítimas, eles ordenaram que os ocupantes saíssem e levaram dois carros. Câmeras de segurança da região registraram a ação.

Até o fechamento desta apuração, a reportagem não conseguiu obter mais detalhes sobre o crime com a delegacia da área.