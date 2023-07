PM resgata casal mantido refém por criminosos em Belford Roxo

Casal foi resgatado depois de ser mantido refém por criminosos na Baixada Fluminense

Um casal que estava sendo mantido refém por criminosos na comunidade Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi resgatado por policiais militares na tarde de ontem. Roberto da Silva Oliveira, 32, e Vania Linhares dos Santos Oliveira, 31, estavam sob poder de criminosos que se locomoviam em uma moto.

Assim que os policiais do 39ºBPM (Belford Roxo) chegaram ao local, os suspeitos abriram fogo, porém conseguiram fugir em meio ao tumulto. O casal foi liberado, junto com o seu carro que estava sendo roubado.

Os policiais conduziram as vítimas até a 54ªDP (Belford Roxo) para registrar o caso. As vítimas foram imediatamente atendidas e estão seguras após o ocorrido traumático. Enquanto isso, a polícia segue na busca pelos suspeitos, usando as descrições fornecidas pelo casal e pelas testemunhas oculares. O carro recuperado será submetido à perícia na esperança de encontrar mais evidências que possam ajudar a identificar e localizar os assaltantes.