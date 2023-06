PM sacode Rocinha em busca de bandidos fujões de outros estados

Policiais Militares realizaram uma grande operação para capturar criminosos de

outros estados na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, ontem (26). Na

ação, um morador foi baleado. Os túneis Rafael Mascarenhas e Zuzu Angel

chegaram a ficar interditados no sentido Barra da Tijuca, Zona Oeste.

De acordo com a PM, equipes foram atacadas a tiros por criminosos, mas não

houve confronto. Após os disparos, a vítima identificada como Davi Gonçalves de

Oliveira, de 18 anos, pediu ajuda dos agentes do Batalhão de Operações Policiais

Especiais (Bope) e foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no

Leblon, também na Zona Sul. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o

quadro do jovem é estável.

Segundo a PM, equipes do 23º BPM (Leblon) e do Bope também atuaram na

comunidade para remover barricadas colocadas pelo tráfico de drogas. Foram

apreendidos munições, drogas e uma granada. Veículos blindados foram usados na

operação.

Mandado de prisão

Também ontem, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) prendeu um

criminoso da Paraíba com mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única

de Alagoa Grande, em uma ação em Manguinhos, na Zona Norte. Ele foi

encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).

As equipes atuam na comunidade para reprimir a movimentação de criminosos e

remover barricadas das vias, com apoio de veículos blindados e do Grupamento

Especial de Salvamento e Ações de Resgate.

Três suspeitos mortos no Rio e Baixada

Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, dois suspeitos morreram e outros cinco foram

presos durante um confronto com PMs, em uma operação do 14º BPM (Bangu) para

coibir práticas criminosas na região. Com eles, as equipes apreenderam cinco

pistolas, três rádios transmissores e drogas.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um suspeito morreu e outro ficou

ferido durante uma ação do 15º BPM (Duque de Caxias), no Complexo da

Mangueirinha, no Parque Centenário, com o objetivo de coibir roubos de cargas e

veículos nos acessos à comunidade, reprimir a atuação do crime organizado e a

retirada de barricadas. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola, um

carregador, um rádio transmissor e grande quantidade de material entorpecente. A

ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elyseos).