PM sufoca ações do tráfico de drogas em cidades da Baixada Fluminense

A Polícia Militar não dorme no ponto quando a missão é reduzir os índices de criminalidades (roubos de carga, de veículos e a pedestres) e a atuação de traficantes de drogas. Na Baixada Fluminense, batalhões como o 20º BPM (Mesquita) tem trabalhado de forma intensiva para asfixiar o tráfico. O resultado é traduzido no grande número de apreensões de entorpecentes e de armas, além da prisão de bandidos.

Sob o comando do coronel Ângelo Barbosa, a corporação tem fechado o cerco em torno dos criminosos. Nos últimos dias, equipes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do DPO (Destamento de Policiamento Ostensivo) apreenderam grande quantidade de drogas em Mesquita e Nova Iguaçu. Em pelos menos três ações, oito suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos.

Na manhã de domingo (2), uma guarnição do GAT prendeu dois marginais, de 19 anos, quando realizava patrulhamento no bairro Campo Belo, em Nova Iguaçu. Ao perceber a aproximação dos policiais, a dupla de marginais tentou fugir, mas foi cercada. Foram apreendidos dois radiotransmissores e muita droga.

Flagra na localidade Sem Terra

Em outra ação, também em Nova Iguaçu, outros dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos no final da tarde, no Jardim Paraiso. Uma equipe do DPO São Francisco informou que fazia policiamento em um dos acessos a Comunidade Sem Terra quando teve a atenção voltada para a dupla, que comercializava material entorpecente na Rua Bandeira.

Durante a abordagem, os PMs encontraram com os marginais 238 trouxinhas de maconha, nove pedras de crack, e um radiotransmissor. As duas ocorrências foram encaminhadas para a 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares).

Pistola e simulacro de fuzil em duas ocorrências

Em Mesquita, policiais do GAT prenderam três criminosos na última sexta-feira (31-3), durante patrulhamento em Rocha Sobrinho. Na ação, foram apreendidos uma pistola 9mm, com numeração raspada, um rádio comunicador e mais entorpecente.

A equipe informou que estava em patrulhamento na Rua Liberdade quando surpreendeu um grupo suspeito, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição. Os presos foram encaminhados para a 53ª DP (Mesquita).

No dia 29 de março, policiais dos DPOs de Cabuçu e do Km 32 apreenderam um simulacro de fuzil e drogas, no bairro Lagoinha, em Nova iguaçu. Segundo informações dos PMs, durante patrulhamento de rotina um grupo foi surpreendido comercializando drogas. Houve um cerco tático e um dos suspeitos foi capturado com o material apreendido.