PM suspeito de atirar contra ex fica em silêncio em depoimento

O policial preso em flagrante suspeito de atirar contra ex-namorada, que também é

PM, foi transferido para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, no início da tarde desta sexta-feira (21). Durante o depoimento, Paulo Afonso Macedo Martins preferiu ficar em silêncio. O crime aconteceu na Rua Frederico Méier, próximo ao 3º BPM (Méier).

Segundo as investigações, o PM pretendia fugir e usou um carro sem placa durante

o crime. Ele atirou cerca de 7 vezes contra Aline Guizarra Costa, e quatro desses

tiros acertaram o peito da mulher.

Foi a irmã dele, que é advogada, quem o convenceu a se entregar. Ela disse para

ele que afirmaria na delegacia que ele estava sendo acusado injustamente, com a

intenção de que ele fosse até a unidade.

No caminho da delegacia, ele foi detido por policiais militares do 18ºBPM

(Jacarepaguá) e levado para a 23ª DP (Méier), onde foi preso em flagrante por

tentativa de feminicídio.

A polícia realizou uma perícia no carro do suspeito e encontrou um simulacro de

pistola. Já na prisão dele, duas pistolas e munições foram apreendidas. A polícia também descobriu que Paulo estava em um outro relacionamento. Aline e Paulo são lotados no Hospital Central da Polícia Militar.

A vítima está internada no Hospital Municipal Salgado Filho, e o seu estado de

saúde é grave. A 23ªDP (Méier) trabalha para concluir o inquérito.