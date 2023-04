PM tenta matar mulher, atira na polícia e é baleado em Japeri

Lusmar Sofista foi baleado depois de tentar matar a própria mulher

O policial militar reformado Lusmar Sofista tentou matar a própria mulher, na madrugada do último sábado (22), em Japeri, na Baixada Fluminense. O agressor ainda disparou contra PMs e foi baleado no tórax e na mão esquerda. Ele foi transferido neste domingo (23) da UPA de Japeri para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, e está em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24º BPM (Queimados) foram acionadas para checar a ocorrência de um homem armado na Rua Deocleciano. No local, segundo os agentes, Lusmar disparou

contra a viatura. A equipe reagiu e o atingiu, o socorrendo e o levando em seguida à Policlínica de Japeri.

A arma do militar foi apreendida e a ocorrência apresentada na 63ª DP (Japeri).