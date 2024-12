PM ultrapassa a marca de 600 fuzis retirados de bandidos e bate recorde

Grande parte está concentrada em regiões onde há disputa por território por facções rivais, como o Complexo do Chapadão, Vila Kennedy, Jacarepaguá e Campinho

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro ultrapassou ontem (4), a marca de 600 fuzis apreendidos em todo o território fluminense em 2024. Até o final da manhã de ontem (4), 603 armamentos de guerra foram retirados das mãos de criminosos pelas unidades da Polícia Militar. O número é superior ao recorde de apreensões desse tipo de armamento até então registrado em 2019, quando 505 fuzis foram apreendidos pela corporação.

A apreensão mais recente ocorreu na manhã desta quarta-feira (04/12), durante uma ação do 39° BPM (Belford Roxo), na Baixada Fluminense. De acordo com o comando da unidade, o armamento, que é do modelo Colt M4 cal 5.56, foi abandonado após uma tentativa de abordagem a um grupo de homens suspeitos de roubar automóveis, na região de Santa Tereza.

O número também superou o total de apreensões do ano de 2023, quando a Polícia Militar totalizou 492 apreensões desse tipo de armamento. Somente no mês de agosto, foram 78 fuzis, o que equivale a dois fuzis por dia.

Fabricadas em outros países

Estudo realizado pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Militar aponta que mais de 90% dessas armas são fabricadas em outros países. Em grande parte, as apreensões estão concentradas nas Áreas Integradas de Segurança Pública das regiões onde há disputa por território travada por facções criminosas rivais, como as regiões do Complexo do Chapadão, Vila Kennedy, Jacarepaguá e Campinho.

O 41° BPM (Irajá), responsável pelo patrulhamento nas comunidades do Complexo da Pedreira, Chapadão, Colégio e Acari é a unidade operacional com o maior número de apreensões (99 fuzis). Em seguida aparece o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que atua em todo o território estadual com ações estratégicas que exigem o emprego de uma tropa treinada para atuar em áreas conflagradas.

“A Polícia Militar não medirá esforços e seguirá trabalhando para retirar das ruas esses criminosos e suas armas de guerra. A apreensão de tantos fuzis é um resultado significativo e demonstra o nosso compromisso em desarticular as quadrilhas e garantir e devolver a sensação de segurança para a população do nosso Estado”, disse o secretário de Estado de Polícia Militar, Marcelo de Menezes Nogueira.

Peças montadas por armeiros envolvidos com facções

Dados da Subsecretaria de Inteligência apontam ainda que muitos destes fuzis entram no país ou no estado separadas por peças e montadas por armeiros envolvidos com as organizações criminosas. O tráfico internacional de armas representa um dos maiores desafios para a área de segurança pública do Rio de Janeiro. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, somente nos primeiros meses do ano, foram recolhidas pelas polícias 642 armas longas, um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2023, uma média de duas apreensões por dia. Os números ainda não levam em consideração as armas apreendidas em todo o mês de novembro pela Secretaria de Estado de Polícia Militar.

As dez unidades da Secretaria de Estado de Polícia Militar que lideram o ranking da apreensão de fuzis em 2024: 41° BPM (Irajá) – 99 fuzis; BOPE – 61; 14° BPM (Bangu) – 56 fuzis; 15° BPM (Duque de Caxias) – 50 fuzis; 18° BPM (Jacarepaguá) – 48 fuzis; 20° BPM (Mesquita) – 30 fuzis; 39° BPM (Belford Roxo) – 24 fuzis; 9° BPM (Rocha Miranda) – 24 fuzis; 21° BPM (São João de Meriti) – 22 fuzis; 16° BPM (Olaria) – 18 fuzis.

A Polícia Militar enfatiza que os esultados também são alcançados devido à imprescindível colaboração da população, que utiliza o serviço de atendimento 190 ou o Disque-Denúncia 21 2253-1177.