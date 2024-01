PM varre área do CV, mata suspeito e destrói barricadas em Duque de Caxias

Equipes de policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias, na

Baixada Fluminense, realizaram uma operação na comunidade Urussaí, na última

segunda-feira (8). O objetivo era neutralizar a atuação de traficantes da facção

Comando Vermelho (CV), que aterrorizam a área. Na ação, armas e drogas foram

apreendidas, um suspeito foi morto e outro preso.

De acordo com a PM, a operação começou por volta das 8h, quando uma equipe do

Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da região surpreendeu um

marginal em atitude suspeita na Rua Maria Trindade. Ao realizarem a abordagem,

os PMs encontraram com ele material entorpecente e um radiotransmissor.

Em seguida, agentes do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) tiveram a atenção

voltada para uma motocicleta abandonada em área de mata, na Avenida Canal

Faria. Quando pararam para checar o veículo, foram atacados a tiros e revidaram.

Após cessar o confronto, os PMs encontraram um suspeito de cor parda ferido. Ele

portava uma pistola calibre 9mm, modelo de fabricação israelense, com um

carregador alongado contendo 12 munições, um radiotransmissor, um cinto de

guarnição com coldre e um aparelho celular.

O criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A corporação não

divulgou a identificação do suspeito. Agentes da Delegacia de Homicídios da

Baixada Fluminense (DHBF) realizaram a perícia e liberaram o corpo para o IML

(Instituto Médico Legal) de Caxias.

O preso e o material apreendido foram encaminhados para a 60º DP (Campos

Elíseos) onde a ocorrência foi registrada.

Desobstrução de vias

Sob a coordenação do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), a operação foi

finalizada com destruição de barricadas erguidas pelos traficantes para dificultar a

ação da polícia no combate aos criminosos.

Com o apoio de uma retroescavadeira, um caminhão prancha e outro trucado, os

policiais desobstruíram as seguintes vias: Avenida Canal Farias, ruas Belarmino

Gondim, Maria Trindade, Carmem Tereza e Severino Santos. Ao todo, foram

retirados duas toneladas de material, devolvendo aos moradores o direito de ir e vir.

Desarme prende gerente do tráfico em Meriti

Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e

da 64ª DP (Vilar dos Teles) prenderam o gerente do tráfico da comunidade Trio de

Ouro. Ele seria o responsável por ordenar a instalação de barricadas no bairro Vilar

dos Teles, na Baixada Fluminense.

No momento da abordagem, que contou com o auxilio de policiais militares, o

criminoso estava em deslocamento em uma moto e se comunicando com os demais

traficantes da localidade. Segundo as investigações, o acesso aos serviços básicos

e a circulação dos moradores estavam sendo prejudicados.

Por Antonio Carlos, Hora H