PMs apreendem dois fuzis em comunidade da Baixada Fluminense 

Na ação, que tinha como objetivo localizar e prender marginais que estão armando barricadas para expandir território, um criminoso foi morto e outro, conhecido como Destemido, acabou preso

A expansão do tráfico de drogas na Baixada Fluminense está ameaçada pelas ações cada vez mais intensificadas e planejadas da Polícia Militar. O objetivo é minar a força do mal e os espaços de atuação dos criminosos em dezenas de comunidades.

Na manhã desta segunda-feira (17), agentes do batalhão de Mesquita (20º BPM) apreenderam dois fuzis durante uma operação no Sebinho, comunidade do município. Na ação, um criminoso identificado como Vanderson Solano da Conceição, conhecido como Destemido, de 27 anos, foi preso, e outro acabou morto.

De acordo com o coronel Ângelo Barbosa, comandante da corporação, guarnições do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel), sob o comando dos tenentes Mauro Felizardo e Figueiredo, realizaram operações na comunidade com o objetivo de localizar e prender os marginais que colocam barricadas e outros obstáculos, com o intuito de expandir seu território, bem como dificultar o acesso das ações policiais, além do tráfico de entorpecentes.

“Ao chegarem nas proximidades da comunidade, os PMs avistaram um veículo HB20, de cor branca (placa KXE 6A78), de vidros escuros na Rua Elizário de Souza, na Vila Norma. O motorista, ao avistar as viaturas, fez uma manobra brusca e os ocupantes e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição. Houve troca de tiros e criminosos abandonaram o veículo, fugindo para o interior da comunidade. As equipes foram progredindo o terreno e encontraram um elemento ao solo baleado portando um fuzil e mais a frente, após o cerco tático, lograram êxito em abordar o outro elemento em posse de mais um fuzil”, detalhou o oficial.

Material apreendido

Os agentes apreenderam dois fuzis (um calibre 556, marca Spikes Tactical; e outro calibre 223, marcab Czech Small, com numeração suprimida) ; um carregador com três munições intactas, e outro com duas munições também intactas.