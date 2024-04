PMs apreendem fuzil e prende suspeitos em ponto de venda de drogas na Baixada Fluminense

Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram atacados a tiros ao checar denúncia denúncia sobre barricadas erguidas por traficantes

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde do último sábado (30), numa comunidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ação os agentes apreenderam armas, munições e drogas.

De acordo com informações da corporação, guarnições do GAT (Grupamento de Ações Táticas), dos DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Cabuçu e São Francisco foram checar denúncia de que criminosos estariam erguendo barricadas na Rua Estanho, no Grão Pará. Ao chegar no local, foram atacados a tiros e revidaram, dando início a um confronto.

Após o fim da troca de tiros, foi realizado um cerco tático e dois marginais acabaram presos. Um deles tem passagem por tráfico e assalto a mão armada. Com a dupla os agentes apreenderam um fuzil calibre 556mm e 534 munições do mesmo calibre; 48 pinos de cocaína; 25 papelotes de maconha; e um telefone celular.

A ocorrência foi registrada na 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares), onde os criminosos foram autuados.

Retirada de barricadas em Mesquita

Na quinta-feira da semana passada (28), agentes do 20º BPM realizaram mais uma ação para minar a atuação de traficantes de drogas. Desta vez, na comunidade Sebinho, em Mesquita.

A corporação realizou uma operação para destruir barricadas erguidas pelos criminosos. Com o apoio de uma retroescavadeira e um caminhão, equipes do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel), do PPC (Posto de Policiamento Comunitário) e Destacamento de Policiamento Ostensivo) da Chatuba desobstruíram as ruas São Salvador, Dr. Carvalhaes, Liberdade, Riachuelo e a Avenida Jorge Júlio da Costa Santos.

No total foram retirados cerca de 8 toneladas de material.

Por Antonio Carlos, Hora H