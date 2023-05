PMs apreendem motos clonadas em Nova Iguaçu

As duas motos foram apresentadas na 58ª DP (Posse) e vão passar por perícia

Duas motocicletas, uma delas clonada, foram apreendidas por policiais militares do 20º BPM (Mesquita) no bairro Ponto Chic, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 23 de abril. Os veículos XRE têm cor (prata) e placas idênticas (RJR 3C67) e serão periciadas.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe Aprev Posse, formada pelos sargentos Everaldo e Denis, foi solicitada pelo 1º sargento Romão, que estava na base Cerâmica, para averiguar uma denúncia de uma vítima que procurou a unidade para denunciar um suposto acusado que estava com uma moto, com placa, chassi e motor idênticos a sua.

A guarnição foi até o local indicado pelo denunciante, a Rua Estela Pinto, na altura do número 140, e conseguiu deter dois suspeitos com a moto, que seria clonada. A ocorrência foi encaminhada para a 58ª DP (Posse) e os veículos apreendidos encaminhados para perícia. Os suspeitos podem responder pelo crime de adulteração.