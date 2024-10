PMs capturam cinco criminosos que faziam a ‘limpa’ em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Dois integrantes do bando ficaram feridos por estilhaços durante abordagem da polícia. Outros dois comparsas, que estavam numa moto, conseguiram fugir

Quatro suspeitos de praticar assaltos em série foram presos e um adolescente apreendido por uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), na manhã desta segunda-feira (21), no bairro de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Após serem alertados sobre criminosos assaltando na região, uma equipe do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Comendador Soares intensificpu o patrulhamento e se deparou com dois suspeitos em uma moto e um veículo Fiat Argo, de cor branca, com cinco ocupantes.

A dupla que estava na moto, ao avistar a viatura, atirou contra os PMs e fugiu. Enquanto isso, os ocupantes do Fiat abordavam uma vítima com arma em punho. Os policias, então, realizaram um cerco tático e deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. Nesse momento, a guarnição realizou tiros de advertência contra o veículo e fez a abordagem na Rua São Geraldo.

Reconhecidos por vítimas

Os criminosos estavam com três simulacros de arma de fogo. Feridos por estilhaços, dois deles foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Com o bando foram encontrados oito aparelhos celulares produtos de roubo. Guarnição procedeu à 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares), onde os acusados foram reconhecidos por uma vítima como autores do roubo do seu celular.

Além dos aparelhos celulares, os PMs apreenderam três simulacros de arma de fogo e o Fiat Argo, de cor branca, que não constava como roubado.