PMs da UPP São João prendem seis traficantes em morro da Zona Norte do Rio

Agentes surpreenderam os criminosos, que tentaram fugir, mas acabaram

capturados após cerco tático

Seis traficantes foram presos e uma grande quantidade de drogas apreendidas na manhã desta segunda-feira (20), por equipes Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP), da 1ª UPP-São João, do 3º BPM (Méier), na localidade Quieto, no Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, guarnições do GTPP I, GTPP II e do Núcleo de Inteligência (Nuint), supervisionados por graduado a comando da UPP São João, realizavam patrulhamento na região quando surpreenderam o bando em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, os marginais tentaram fugir, mas os PM realizaram um cerco tático e, em seguida, a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram com um dos presos uma pistola calibre 9mm. Em poder dos outros cinco suspeitos, os agentes apreenderam uma pistola modelo Canik calibre 9mm, preta com numeração suprimida; dois carregadores de pistola e 19 munições; 746 trouxinhas de crack; 18 trouxinhas de cocaína; 868 trouxinhas de maconha; 37 skank na seringa.

Mandado de prisão em aberto

Após realizar buscas junto ao Nuint, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra outro preso na ação. Outros três têm passagens por assalto e roubo. O comando da UPP-São João ressaltou que a ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis, inocentes ou agentes do Estado. O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo).

Por Antonio Carlos, Hora H