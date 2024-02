PMs derrubam dois traficantes e apreendem três fuzis durante perseguição na Baixada Fluminense

Em ação rápida e eficaz, guarnição acaba com marra de criminosos que ‘passeavam’ armados e atiraram contra os policiais. Outros dois bandidos foram baleados

Na missão de sufocar a bandidagem na Baixada Fluminense, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) não dão trégua e estão de parabéns. Os ‘guerreiros’ levaram a melhor em mais uma ação contra traficantes de drogas, que insistem em medir força com o braço armado do Estado.

Desta vez, a ação bem-sucedida aconteceu em Nilópolis, na manhã de quarta-feira (21), quando dois traficantes foram mortos durante uma perseguição. Outros dois acabaram. Os agentes também apreenderam armas, munições e drogas.

De acordo com a PM, por volta de 6h uma guarnição do Patamo (Policiamento Tático Móvel) da 1ª Cia e do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) da Chatuba, do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), foram alertados por um transeunte que havia visto um veiculo de cor preta com uma arma longa dentro do veiculo.

Imediatamente, os policiais iniciaram uma varredura pela região e ao passar pela Rua Coronel França Leite, na Chatuba, em Mesquita, encontraram o carro Mobi preto (placa FXJ3H28) com as características informadas. Os agentes ordenaram que o motorista parasse. Entretanto, a guarnição foi atacada a tiros pelos ocupantes e revidou.

Começou então uma perseguição. Na Rua Lídia, ainda na Chatuba, os bandidos abandonaram o veiculo e roubaram um Gol (placa QXD4J15) para seguir em fuga. Ainda segundo a corporação, ao chegar na Rua Marques de Grisleda, na altura do nº 748, em Edson Passos, também em Mesquita, o bando abandonou o Gol e roubou outro. Dessa vez, o Spin (placa OVD3D95).

Veículo interceptado

Na sequência da fuga, já em Nilópolis, os criminosos tentaram abordar mais um carro na Rua Getúlio Vargas. Eles voltaram a atirar contra os policiais e houve mais um confronto. Dessa vez, os PMs conseguiram interceptar o veículo. Um dos ocupantes chegou a correr cerca de 50 metros na tentativa de roubar um Renault Logan. No entanto, ele acabou baleado. Um comparsa também ficou ferido, enquanto outros dois morreram no local.

Os dois suspeitos baleados estão sob custódia no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias. A unidade de saúde não divulgou informações sobre o estado de saúde deles.

Fuzis e coletes apreendidos

Dentro do veículo Spin roubado pelos traficantes na fuga, os agentes apreenderam 3 fuzis; 2 radiotransmissores; 3 celulares; 8 carregadores vazios; 10 munições; 1 colete balístico; e além de 491 pinos de cocaína. Já com o o bandido que tentou roubar o veiculo Logan, foi apreendido 1 pistola e 1 granada.

“Parabéns, 20º BPM por tirar esses tralhas das ruas”

A ação rápida dos policiais militares ocorreu de forma tática, evitando atingir inocentes durante a perseguição e troca de tiros. Mais uma vez, as guarnições do 20º BPM estão de parabéns pela técnica e treinamento usados no enfrentamento à violência.

“Eles foram ágeis e muito cuidadosos porque as ruas nesse horário já apresentam um grande movimento no trânsito e de pessoas. Parabéns, 20º BPM por tirar esses tralhas das ruas”, disse um comerciante ouvido pela reportagem e que trabalha no Centro de Nilópólis.

“Os PMs têm feito um trabalho árduo contra os traficantes da Chatuba. Palmas para os guerreiro”, disse outro.

Aliás, o combate ao tráfico de drogas tem sido uma das prioridades da corporação. O objetivo é reduzir e minar, cada vez mais, o espaço de atuação dos traficantes, além de retirar o maior número de armas das facções criminosas.

Por Antonio Carlos, Hora H