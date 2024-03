PMs do ‘Parabéns pra você’ para miliciano no Hospital Pedro II poderão ser expulsos

A Polícia Militar já sabe que os PMs William da Silva Lima e Nilson Oliveira da Silva Junior, que aparecem em um vídeo cantando parabéns para um miliciano internado sob custódia no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, compraram o bolo e o refrigerante a pedido do criminoso.

A Corregedoria investiga qual a relação dos agentese com o acusado. Os dois já foram afastados das ruas por 30 dias, período em que o Processo Administrativo e Judicial deverá ser concluído. Eles foram ouvidos 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2ª DPJM).

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra os policiais cantando parabéns para um dos suspeitos detidos durante uma operação militar no dia 7 de março, que parou a Avenida Brasil. Os agentes aparecem ao lado do miliciano e de mais dois homens internados sob custódia.

Nas imagens, os dois PMs param perto de Jean Arruda da Silva, de 27 anos, e puxam o coro de “parabéns para você”, em comemoração ao aniversário do suspeito, que está algemado à cama, com o braço esquerdo enfaixado. Ao lado, aparecem outros dois homens algemados, que também estão internados no mesmo quarto. Aos pés da cama de Jean, aparece um bolo com uma vela e um refrigerante.

Jean Arruda está na unidade hospitalar desde quinta-feira (7), quando foi baleado durante a ação que prendeu 15 suspeitos de integrar o “bonde” da milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Os outros dois detidos são Wallace Oliveira Balbino e Driel Azevedo de Araújo. Os criminosos eram monitorados pela polícia há meses. Dezesseis milicianos estavam no grupo; um deles conseguiu fugir.

Segundo a direção do Hospital Municipal Pedro II, o paciente Driel foi transferido para outra unidade no último dia 7. Já o paciente Wallace recebeu alta hospitalar e está aguardando a remoção pelo órgão responsável pela custódia.

A Corregedoria da Polícia Militar depois de analisar todas as evidências do caso, incluindo a defesa dos polícias, poderá decidir pela permanência dos PMs ou o afastamento deles da corporação. A decisão do processo também poderá ser prorrogado por mais 30 dias.

Jean Arruda, o aniversariante, recebeu alta hospitalar na tarde desta segunda-feira (11) e foi encaminhado para o sistema penitenciário. Os custodiados foram baleados enquanto fugiam da Polícia Rodoviária Federal em um Nissan Kicks marrom de placa adulterada. Com eles, foram encontrados e apreendidos 12 fuzis e sete pistolas, além de vasta quantidade de munição e equipamentos táticos e duas granadas.

Guerra entre quadrilhas

A operação policial no último dia 7 de março expôs a dimensão da guerra travada entre quadrilhas rivais na Zona Oeste. Equipes das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal interceptaram um “bonde” de 16 milicianos em quatro carros roubados e clonados na Avenida Brasil, em Campo Grande. Os bandidos estavam com 12 fuzis, 58 carregadores, duas granadas, sete pistolas e mais de 1.500 projéteis. Após intensa troca de tiros, 15 acabaram presos — seis deles foram baleados. A quadrilha tinha acabado de se envolver num confronto em uma favela que vem sendo invadida por traficantes.

A Avenida Brasil ficou interditada por duas horas, provocando um grande engarrafamento. Três feridos na operação já tiveram alta do hospital, e os outros continuavam internados ontem à noite, mas não corriam risco de morrer. De acordo com a polícia, o grupo voltava para Santa Cruz vindo da Favela da Carobinha, em Campo Grande, comunidade dominada por milicianos, mas que vem sendo alvo de ataques do Comando Vermelho (CV) e da Amigos dos Amigos (ADA). As duas facções do tráfico, historicamente rivais, vêm se unindo para retomar territórios ocupados hoje por milícias.

“Esse bonde deslocou-se na madrugada com a finalidade de dar reforço a uma comunidade, também dominada pela milícia, que está travando uma guerra com a facção criminosa de narcotraficantes”, disse João Valentim, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE).

Veja quem são os presos na operação:

Alexandro dos Anjos Garcia

Driel Azevedo de Araújo (baleado e hospitalizado)

Jean Arruda da Silva (baleado e hospitalizado)

Jefferson Ferreira de Oliveira (baleado, atendido e recebeu alta)

Jhonata Farias de Araújo

Leandro de Oliveira Silva

Lucas Martins Venâncio

Lucas Souza de Ramos

Marcos Aurélio Soares Santos de Carvalho (baleado, atendido e recebeu alta)

Marcos Paulo Dias Moreno

Marcos Vinícius da Silva Raimundo

Mário Lúcio de Souza Cruz

Marlon da Cruz Chaves (baleado, atendido e recebeu alta)

Maurício Paiva da Costa Júnior

Wallace de Oliveira Balbino (baleado e hospitalizado)