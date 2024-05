PMs ficam feridos durante operação em Belford Roxo

O cabo Iassui recebeu a visita do secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes, e do comandante da corporação, tenente-coronel Reis/Divulgação

Dois policiais militares ficaram feridos durante uma operação na comunidade São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na última quinta-feira (16). Na ação, um dos agentes foi baleado na mão e o outro sofreu uma queda da viatura.

De acordo com a corporação, o cabo Iassui foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Belford Roxo, onde recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro Estácio. Na unidade, o secretário da PM, o coronel Marcelo de Menezes, acompanhado do comandante do 39ºBPM (Belford Roxo), o tenente-coronel Reis, visitaram o agente, que tem quadro de saúde estável.

O agente que caiu da viatura também foi levado ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Na ação, uma pistola e drogas foram apreendidas.