PMs ocupam Buraco do Boi e deixam traficantes em apuros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Operação do 20º BPM prende quatro criminosos, apreende armas e grande

quantidade de drogas, além de destruir barricadas erguidas pelo tráfico

A comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi

surpreendida por uma operação do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) com o objetivo de minar a ação do tráfico de drogas. Os agentes prenderam quatro

criminosos que integram a facção da área e apreenderam armas, munições e

grande quantidade de drogas e destruíram barricadas que obstruiam as ruas da

região.

A operação, coordenada pelo comandante da corporação, tenente-coronel Ewerton,

começou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (5). Policiais das 1ª e 4ª CIA, do serviço de inteligência do batalhão, do GAT (Grupamento de Ações Tàticas) e Patamo (Patrulhamento Tàtico Móvel) da 5ª Cia, iniciaram a incursão pela Rua Novo Mundo, no Parque Flora.

Nesse trecho apreenderam um fuzil AR10 7.62, com numeração raspada; um

carregador e munições do mesmo calibre; 767 munições de calibre 556; 230

munições .40 ; e grande quantidade de material entorpecente.

Outra guarnição avançou pela Rua Luciano Marceau, no Parque Ambaí, na

comunidade Buraco do Boi e surpreenderam quatro criminosos em um ponto de

venda de drogas. Com eles, foram apreendidas uma pistola Canik TP9; três

radiotransmissores e farta quantidade de drogas.

De acordo com o comando do 20º BPM, o material foi encontrado após os policiais

realizarem vasculhamento intensivo.

Dez toneladas de entulho retiradas

Em outra frente da operação, com o apoio de uma retroescavadeira e um caminhão

agentes do serviço reservado (P2) e da Equipe de Demolição do 3º CPA (Comando

de Policiamento de Área) sob o comando do coronel Christiano Dantas, realizaram a

retirada de barricadas, obstáculos erguidos pelos traficantes para dificultar o

trabalho da polícia no combate ao tráfico de drogas.

Foram desobstruídas as ruas Luciano Marceau, Vital Brasil, Do Campo, Esperança,

Cesar Sá Carvalho, Progresso, Fartura, Vitória e Lima e Silva. No total, as máquinas

retiraram aproximadamente 10 toneladas de entulhos.