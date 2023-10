PMs prendem dois suspeitos de tráfico e apreendem armas e drogas na Baixada

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na última

quarta-feira (25) por uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 20º

Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), em uma comunidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações, seguindo determinação do comando da corporação

para intensificar o patrulhamento nas proximidades do Az de Ouro devido as

denúncias de bandidos armados comercializando entorpecentes, uma guarnição do

GAT teve a atenção voltada para um grupo suspeito.

Ao avistarem as equipes, os suspeitos correram em direção ignorada. Houve um

certo tático e dois deles acabaram presos na Rua Pedro Roque. Com a dupla, os

PMs apreenderam duas pistolas calibre 9mmm, com numeração suprimida e 23

munições; 232 capsulas de cocaina e pedras de 93 crack.

A Polícia Militar não informou em qual delegacia a ocorrência foi registrada.

Por Antonio Carlos, Hora H