PMs são principais suspeitos de matar homem a tiros em Piedade

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital

(DHC)

O homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (19) após uma confusão na saída de uma boate na Piedade, na Zona Norte do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a participação de dois PMs no homicídio. O comando da Polícia Militar, determinou a instauração de um procedimento para apurar os fatos por meio da Corregedoria Geral.

De acordo com informações preliminares, Jorge Daniel Senra Lopes foi atingido por

um tiro durante uma briga que envolveu dois militares, que estavam de folga. Ele

chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no

Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos agentes

suspeitos foi preso e está sob custódia no Salgado Filho.