Polêmicas fazem de Marcelo Crivella um ‘lobo em pele de cordeiro’

Uma vela pra Deus, outra pro diabo

O então prefeito Marcelo Crivella publicou declaração polêmica em sua

página do Facebook. Preconceito e discriminação caminham de mãos dadas com o ex-prefeito do Rio, que prega o amor ao próximo

É sábio afirmar que princípios religiosos não podem ser maculados com atitudes

preconceituosas e discriminatórias, principalmente quando vem de alguém que

prega o amor ao próximo, de forma incondicional, mas só verbalmente. Na prática, o desvio de conduta faz despencar a máscara.

Bispo da Igreja Universal do Reino de Deu (IURD), denominação religiosa envolta

em polêmicas e processos judiciais, o ex-prefeito do Rio e deputado federal Marcelo

Crivella parece desconhecer valores humanos e seu discurso carrega a demagogia

de muitos políticos que demonstram desprezo pelos menos favorecidos.

Prova disso aconteceu em 2020, quando então prefeito do Rio (2017 a 2020)

vandalizou o grave problema habitacional em seu governo com uma declaração

chula e desprezível. À época, Crivella usou sua página do Facebook para “pessoas

gostam de morar ali perto porque gastam menos tubo para colocar cocô e xixi e ficar

livre daquilo”.

O então mandatário culpou os moradores de comunidades cariocas pela ocupação

desordenada de áreas próximas a rios e córregos, ao avaliar que as consequências

das fortes chuvas em março daquele poderiam ser reduzidas se as margens dos

rios não fossem ocupadas.

Lavou as mãos

Na opinião do político, há “certas coisas que o cidadão precisa fazer por si mesmo”.

A fala provocou indignação entre moradores, que entenderam o contexto da

declaração como a prefeitura não ter a obrigação de solucionar o problema.

Mais indignados ficaram os eleitores que depositaram nas urnas a confiança em

Crivella para resolver as mazelas mais urgentes como a moradia digna.

A defesa do discurso moralizador, mas alheio aos interesses da população, se

choca com o envolvimento em suposto esquema de corrupção que manchou seu

governo.

Réu na Justiça Eleitoral com outras 25 pessoas

Em fevereiro de 2023, Marcelo Crivella e os outras 25 pessoas viraram réus pelo

“QG da Propina” na Prefeitura do Rio. O grupo é acusado pelo crime de caixa 2

durante a campanha eleitoral de 2016.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o político supostamente recebido

R$ 1 milhão em propina de um grupo de empresários. Todos vão responder por

corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.