Polícia agarra suspeitos de integrar uma das maiores quadrilhas de roubo de carros do Rio

O bando é suspeito de integrar uma rede especializada em roubos de veículos em vários bairros, como Laranjeiras, Méier, Botafogo e Glória

Uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar estragou os planos de uma quadrilha de roubo de carros que estavam prestes a roubar uma casa em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Os seis bandidos armados foram presos em flagrante nesta quarta-feira (6).

De acordo com as investifações, o grupo é suspeito de integrar uma rede especializada em roubos de veículos nos bairros de Laranjeiras, Méier, Botafogo, Glória, Santa Teresa, Centro e Tijuca. A operação mobilizou equipes da 7ª DP (Santa Teresa), Desarme e CFAE, em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência da PMERJ SSI e agentes do 2º BPM.

Entre os itens apreendidos pelos agentes estão duas pistolas calibre .40 e um revólver calibre .38, além de toucas ninja, lacres para amarração de vítimas. Segundo a Polícia Civil, três veículos também foram recuperados, incluindo um Honda City branco clonado, roubado no Méier em agosto.

A Polícia Civil informou que todos os presos possuem anotações criminais.

Morro do São Carlos

Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha é do Morro do São Carlos, dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), e contava com um membro oriundo de São Paulo, do bairro Capão Redondo, conhecido reduto do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O bando estava sendo monitorado pelos agentes da 7ª DP desde outubro após identificar o envolvimento da quadrilha em diversos roubos de automóveis na região de Santa Teresa. A partir do levantamento de dados de inteligência, a operação foi organizada para capturar a quadrilha e desarticular suas ações criminosas.

Os criminosos serão autuados por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo roubado, condução de veículo com sinais adulterados e uso indevido de imagens e insígnias de instituições públicas.