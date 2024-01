Polícia apreende 15 fuzis nos primeiros 8 dias do ano no Rio

A maior parte das armas foi encontrada na Zona Norte do Rio, além de

Nos primeiros oito dias de 2024, policiais militares apreenderam 15 fuzis no Rio.

Duas armas de guerra foram apreendidas na última segunda-feira (8), sendo uma

em Bangu e outra na Penha.

Uma pessoa considerada suspeita morreu depois de um tiroteio com PMs do

14ºBPM (Bangu) na Rua Tibagi, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (10). Com ele, policiais encontraram um fuzil colt.

O outro fuzil foi encontrado dentro de um carro que estava abandonado na Avenida

Lobo Júnior, na Penha, Zona Norte do Rio.

No fim de semana, três fuzis foram apreendidos depois de intensos tiroteios no

Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Na ocorrência, três pessoas consideradas

suspeitas morreram e duas pistolas também foram apreendidas.

A maior parte das armas foi encontrada na Zona Norte do Rio, chegando a 6 fuzis

apreendidos. Ao todo, a média de apreensões foi de 1,8 armas de guerra por dia.

Em 2023, a corporação apreendeu quase 6 mil armas de fogo, sendo quase 500

fuzis. As ações também resultaram na prisão de mais de 32 mil pessoas. Foram

apreendidos 138 armas de guerra a mais do que em 2022.