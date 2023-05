Polícia apreende fuzil AK-47 em área de mata da Zona Norte

Armamento foi localizado na favela da Lagartixa após confronto com

criminosos

Policiais militares do 41º BPM (Irajá) apreenderam um fuzil AK-47 na manhã de

ontem (29), depois de uma troca de tiros com criminosos em Costa Barros, na Zona

Norte do Rio.

A corporação informou que uma equipe do batalhão patrulhava a Rua Júlia Ribeiro,

na comunidade da Lagartixa, quando foi atacada a tiros e iniciou confronto. O

armamento foi encontrado após o cessar dos disparos, em uma área de mata onde

os criminosos se escondiam, segundo a Polícia Militar. No local, foram encontradas

também sete munições em um carregador.

O fuzil e as munições foram levados para a 39ª DP (Pavuna), onde o caso foi

registrado. Com o armamento, chega a 17 o número de fuzis apreendidos pela

Polícia Militar.