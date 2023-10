Polícia apreende metralhadora ponto 30 em operação no Rio

Arma usada em zona de guerra foi encontrada durante operação no São Carlos. Ela alcance de 3 mil metros. Dois suspeitos morreram na ação.

Uma metralhadora ponto 30, usada em zonas de guerra, com alcance de 3 mil

metros e 200 tiros por minuto, foi apreendida durante operação realizada por

agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Coordenadoria de

Recursos Especiais (Core) nesta terça-feira (3), no Complexo de São Carlos e no Morro da Coroa, na região Central do Rio.

O objetivo da ação era prender criminosos que teriam fugido do Complexo da Maré,

na Zona Norte da cidade, segundo levantamento realizado pelo serviço de

inteligência das polícias Civil e Militar.

Além da ponto 30, os agentes também recolheram duas pistolas, rádio

comunicadores, drogas, carregadores e munições. Dois suspeitos morreram na

ação. A polícia informou que eles estavam com pistolas e rádio transmissor. Ambos

chegaram a ser socorridos para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiram aos

ferimentos.

Investigação

Os agentes descobriram que bandidos começaram a se movimentar na noite da

última segunda-feira (2), saindo da Vila do João em direção ao São Carlos e a

Mineira, no Catumbi.

Também segunda, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou

uma portaria que autoriza a vinda de 300 agentes federais para a capital.

Os agentes da Força Nacional serão responsáveis por vigiar as entradas do

Complexo da Maré e as Polícias Militar e Civil farão operações diárias na

comunidade na tentativa de cumprir dezenas de mandados de prisão em aberto.

O treinamento

A Polícia Civil mapeou quem são os criminosos que controlam a área onde foi criado

um centro de treinamento do crime no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de

Janeiro.

Várias facções estão no complexo, que tem mais de 140 mil moradores. De acordo

com o mapeamento dos policiais, o Terceiro Comando Puro (TCP) domina a maior

parte da região, inclusive um centro de treinamento de guerrilha.

O TCP controla a Vila do João, a Vila dos Pinheiros, Salsa e Merengue, Baixa do

Sapateiro e Timbau. As comunidades da Nova Holanda e Parque União, ainda no

Complexo da Maré, estão sob o jugo do Comando Vermelho, outra facção de

traficantes.

A Maré ainda tem uma parte tomada por milicianos: Roquete Pinto e Piscinão de

Ramos.