Polícia Civil captura chefe do tráfico do Amarelinho na Paraíba

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam na tarde da

última terça-feira (6) o criminoso apontado como gerente geral do tráfico do

Conjunto Amarelinho, em Acarí, na Zona Norte do Rio. Leonardo Alves da Silva, o

Mustang. A prisão foi efetuada no município de Congo, no interior da Paraíba.

As investigações contra a quadrilha começaram mais especificamente após a morte

do inspetor da mesma delegacia, Ellery Ramos de Lemos, em 2018, durante uma

operação na vizinha favela do Acari, também dominada pela facção Terceiro

Comando Puro (TCP).

O trabalho de monitoramento do criminoso passou a indicar que ele teria se

escondido na cidade de Congo, a 255 quilômetros da capital João Pessoa, no fim

do ano passado.

“Ele tinha saído da favela com a família e ficamos monitorando. Ele foi para uma

cidade com 5 mil habitantes apenas, escondida. Pedimos apoio da draco da Paraíba

e conseguimos capturá-lo logo no segundo dia”, explicou o delegado Rodrigo

Coelho, titular da DRE.

Mustang foi capturado pela agentes da DRE numa estrada de terra, em uma ação

que contou com apoio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas

(Draco) da Paraíba.

O traficante chegou nesta quarta-feira (7) ao Rio escoltado pelos agentes em um voo de carreira.