Polícia Civil captura suspeito de ser chefe do tráfico em favelas da Zona Norte

Uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil

capturou nesta quinta-feira (26) um suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas nas

comunidades São João e Rato Molhado, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, Douglas Martins Costa, de 32 anos, conhecido como Da

Nike, responde aos traficantes Thaca e Fabinho São João, que está preso

atualmente.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele estava planejando tomar o controle da

venda de drogas no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, também na Zona Norte.

O setor de inteligência da polícia também identificou que Da Nike seria o

responsável por organizar a prática de assaltos a veículos de cargas e carros na

região.