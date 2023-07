Polícia Civil do Rio de Janeiro recebe 500 novos fuzis exportados dos EUA

A Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu 500 novos fuzis, na manhã desta sexta-feira (7), na Cidade da Polícia. A cerimônia contou com a participação do governador Cláudio Castro e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O armamento, modelo M400 Pro, calibre 556 da marca Sig Sauer, foi adquirido nos

Estados Unidos, e foi resultado do primeiro pregão internacional da Secretaria de

Estado. O contrato com a empresa prevê curso para instrutores e armeiros. Esse

tipo de armamento é usado por agentes de departamentos policiais dos Estados

Unidos e Suíça, entre outros países.

Outras autoridades, como o secretário de Polícia Civil, delegado Fernando

Albuquerque; a delegada Jéssica Oliveira, da Assessoria de Planejamento e

Gestão; e o delegado Jader Amaral, coordenador de fiscalização de armas de

explosivos também estiveram presentes.

Compromisso do estado

A delegada da Assessoria de Planejamento e Gestão, Jéssica Oliveira, iniciou o

evento falando sobre o compromisso do estado com a segurança pública. “Os fuzis

foram adquiridos na perspectiva de que a segurança pública é dever do Estado e

direito e responsabilidade de todos e com o compromisso de tratar a segurança

pública como uma agenda política na busca da tão almejada paz social”, expôs.

Durante o evento, o governador Cláudio Castro agradeceu ao trabalho da

corporação e reforçou que o combate à criminalidade no Rio de Janeiro vai seguir

sendo realizado e apoiado pelo governo.

“As armas são de uma qualidade impressionante, com certeza vão ajudar muito no

combate à criminalidade. A gente veio aqui hoje agradecer o trabalho da Polícia

Civil e dizer que esse combate à criminalidade não vai parar, não vai acabar.

Enquanto tiver bandido aí fora, a gente vai ter a polícia aqui dentro para combater”.

Boas armas e bom treinamento

O secretário de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque, ressaltou a

necessidade de boas armas e bom treinamento para policiais, com objetivo de

melhorar a eficiência do trabalho.

“Uma polícia bem treinada, bem capacitada e com instrumentos adequados e

modernos, é uma polícia que traz segurança, que traz eficiência no seu trabalho,

traz mais respeito ao cidadão e que tem alto poder de suas ordens. A nossa missão

é a prestação de segurança pública. Nosso trabalho é identificar criminosos,

prender criminosos e encaminhar esse material para a justiça, para o devido

processo legal em que o criminoso é julgado, sendo observado todos os prefeitos

constitucionais”.

Com a compra, é a primeira vez em 23 anos que a Polícia Civil adquire armas em

uma grande quantidade. Antes, houve uma pequena compra, há cerca de 10 anos,

com armamento destinado somente à Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).