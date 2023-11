Polícia Civil do Rio prende golpista que ameaçava e extorquia mulheres por aplicativo

O acusado utilizava um aplicativo de relacionamento para conhecer as vítimas e aplicar o golpe

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e da 24ª DP (Piedade) prenderam um homem em flagrante, na última terça-feira (31), por ameaça e extorsão contra mulheres. Walace Menezes dos Santos teria feito dezenas de vítimas. Ele utilizava um aplicativo de relacionamento para aplicar os golpes.

De acordo com os agentes, o autor adquiria a confiança da vítima, demonstrando ter boas condições financeiras, apresentando-se sempre com um veículo diferente e alegando trabalhar no ramo de entregas de mercadorias luxuosas. Após estabelecer um vínculo, ele iniciava um discurso de que necessitava de dinheiro para quitar uma dívida com a promessa de devolver a quantia assim que a situação se restabelecesse.

Caso a vítima informasse que não possuía mais condições de ajudá-lo, o acusado desaparecia e exigia dinheiro por meio de ameaças enviadas de diferentes números telefônicos. Numa das mensagens, ele exige depósito no valor de R$ 1 mil, com a ameaça de que pode sobrar até para a mãe e o cachorro da vítima. A filha dela, que acabara de completar 18 anos, também é alvo de ameaças: “Vai ficar careca e sofrer uns arranhões”, no caso de pedir ajuda à polícia.

Os agentes apuraram ainda que o autor utilizava as contas bancárias das mulheres com quem estava se relacionando para receber o dinheiro.

O acusado foi preso em flagrante, após trabalho de inteligência, no bairro Vila da Penha, na Zona Norte do Rio, no momento em que enviava mensagens às vítimas com quem teve relacionamento amoroso. O telefone celular dele foi apreendido.