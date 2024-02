Polícia Civil do Rio prende suspeito de enforcar até a morte na Zona Oeste do Rio

Um morador da Rua Canaã, em Santa Cruz, foi preso em flagrante por suspeita de

maus-tratos a um cão de nome Thor, da raça Pitbull. A Secretaria de Proteção e

Defesa dos Animais recebeu, de diversas fontes, um mesmo vídeo que mostrava o

cão já sem vida, pendurado a uma árvore.

Revoltados com o ocorrido, vizinhos do homem acionaram a prefeitura, pedindo

providências. O secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Flávio Ganem, enviou

uma equipe ao local para, juntamente com a Delegacia de Proteção ao Meio

Ambiente (DPMA), apurar o caso.

“É inadmissível que este crime fique impune! O Thor não teve meios de se defender,

foi covardemente espancado, além de ter sido pendurado pelo pescoço por uma

corrente. Vale lembrar que manter um animal, preso, em corrente já é crime de

maus-tratos conforme lei municipal 6435/2018. Queremos justiça para o Thor!”,

disse o secretário Flávio Ganem.

O cão foi levado para necropsia no Instituto Jorge Vastman, onde o laudo apontará

a causa da morte. O homem de 45 anos, suspeito de matar o cão, foi localizado na

residência de parentes e conduzido para a Cidade da Polícia, onde permanecerá

detido até a audiência de custódia.

A população pode denunciar casos de maus-tratos através da central de

atendimento 1746, ou através do site: www.1746.rio.