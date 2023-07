Polícia Civil enjaula monstro acusado de estuprar a filha na Baixada Fluminense

A prisão foi efetuada pelos agentes da 67ª DP (Guapimirim)

Um homem foi preso nesta quarta-feira (5) por agentes da 67ª Delegacia de Polícia de Guapimirim, na Baixada Fluminense, acusado de ter estuprado a própria filha no

decorrer de sete anos, quando a vítima tinha entre 5 e 12 anos.

Contra P. P. L., de 31 anos, foi cumprido um mandado de prisão preventiva

expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim, e no âmbito da 10ª edição

da Operação Captura, coordenada pelo Departamento-Geral da Baixada

Fluminense.

De acordo com as investigações, a mãe da menina trabalhava em outra cidade e

dormia no emprego e só voltava para casa, em Guapimirim, quando era possível. A

vítima ficava sob os cuidados do pai.

O delegado Antônio Silvino, titular da 67ª DP, a mãe da garota soube do caso

recentemente e denunciou o marido à delegacia na última segunda-feira (3). “Uma

professora teria visto a menina chorando no colégio e acabou descobrindo sobre

os abusos sofridos pela vítima, hoje adolescente. Durante o interrogatório, ele

confessou os abusos que praticava contra a filha. A história é tão nojenta que

vamos emitir os detalhes. O mandado de captura foi expedido na terça-feira (4) à

noite, tendo sido cumprido em menos de 24 horas”, explica Silvino.

Sob efeito de álcool e drogas

Já na delegacia, ele que cometia os abusos quando estava sob efeito de drogas

e/ou álcool. Durante o interrogatório, teria dito aos agentes que o último estupro

ocorreu em março deste ano, quando parou de usar cocaína e ingerir bebida

alcóolica. P. L. L. foi preso pelo delito de estupro de vulnerável.

Sobre a Operação Captura

A 10ª edição da Operação Captura conta com o apoio de todas as 19 delegacias

policiais da Baixada Fluminense e já capturou mais de 40 pessoas até o momento.

O intuito é combater delitos de roubo, furto e receptação de smartphones, além de

cumprir eventuais mandados de prisão.

Além do caso de estupro acima mencionado, em Guapimirim, um homem foi preso,

na última terça-feira (4), durante a Operação Captura, por conduzir motocicleta

roubada e adulterada, estar sem carteira de habilitação e resistir à abordagem

policial.

Nas nove edições anteriores da referida operação, 577 meliantes foram detidos e

452 aparelhos celulares foram recuperados.