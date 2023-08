Polícia Civil faz operação contra postos irregulares de combustível no RJ

Equipes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), da Polícia Civil,

realizaram, na última quarta-feira (9), uma operação de fiscalização a postos de

combustíveis nos municípios de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do

Rio. A ação contou com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e de técnicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao todo, seis estabelecimentos foram fiscalizados. Um dos alvos, localizado no

bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, havia sido interditado por vender gasolina

com níveis de álcool muito acima do permitido e adicionar metanol, substância que

não pode ser comercializada como combustível no estado do Rio.

Durante a ação, os agentes verificaram que o posto seguia em funcionamento apesar da interdição. Os agentes desmontaram e recolheram as bombas de combustíveis. O local foi novamente interditado e a DDSD representou por medidas cautelares contra o responsável pelo estabelecimento.

Os policiais encontraram irregularidades em três dos outros cinco alvos da

operação. Os postos irregulares ficam no Colubandê, em São Gonçalo, e nos bairros

de Icaraí e Itaipu, em Niterói. Os donos poderão responder por crimes contra a

ordem econômica e o sistema de combustíveis.